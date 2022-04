30.000 Klicks für "Dino City"

Die Stadt Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) hat eine erste Auswertung zur Anfang März gestarteten "Dino City" vorgestellt: 30.000 Mal wurden die QR-Codes an den Dinosaurier-Spuren inzwischen aufgerufen. Der Triceratops in der Burgstraße sei mit 2.263 Klicks am beliebtesten, heißt es. Die "Dino City" ist eine vom Land Baden-Württemberg geförderte Innenstadt-Aktion, bei der mittels App Dinosaurier zum Leben erweckt werden können. Insgesamt 40 Dino-Spuren gibt es im Stadtgebiet zu entdecken. An den Wochenenden sei das Interesse besonders groß, ergab die Auswertung. Die "Dino City" läuft noch bis Freitag, 27. Mai, und endet mit der an diesem Tag stattfindenden "langen Einkaufsnacht".