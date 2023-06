Region Heilbronn: Großteil des Mittelstandes ohne Digitalisierungsstrategie

per Mail teilen

Vielen mittelständischen Unternehmen in der Region Heilbronn-Franken fehlt bislang eine Strategie für die digitale Transformation. Das geht aus einer Studie hervor.

Laut einer Umfrage in Heilbronn-Franken, durchgeführt durch die Technische Universität München (TUM) Campus Heilbronn, seien mangelhafte digitale Infrastruktur, fehlende Fachkräfte und zu viel Bürokratie die größten Hürden im Digitalisierungsprozess. Zwei Drittel der Mittelständler in Heilbronn-Franken hätten demnach keine Strategie - und mehr als die Hälfte plane dies auch nicht für die Zukunft, so die Studie.

Politik und Verbände sollten handeln

Ein alarmierendes Zeichen für das Forschungsteam, denn diese Hindernisse könnten die Unternehmen nicht selbst beseitigen. Hier müssten Politik, Verwaltung und Verbände dringend eingreifen, um auch kleinen Unternehmen einen digitalen Wandel zu ermöglichen.

Aktuell würden noch viele Mittelständler auf etablierte Technologien setzen. So nutzen etwa nur zwei Prozent Künstliche Intelligenz. Für die Studie sind in der Region rund 370 kleine und mittlere Unternehmen aus verschiedenen Branchen befragt worden.