Die Stadt Heilbronn bekommt jetzt auch einen Bewegungspass für Kinder. Zunächst allerdings in digitaler Form. So einen Pass gibt es schon in Eppingen, Bad Wimpfen und Jagsthausen (Alle Kreis Heilbronn). Mit dem Bewegungspass sollen Kinder in Kitas und Grundschulen motiviert werden, sich mehr zu bewegen. Erzieher, Erzieherinnen und Lehrkräfte bekommen 36 Übungen gezeigt, wie sie bestimmte motorische Fähigkeiten spielerisch vermitteln können. Die Kinder bekommen für durchgeführte Übungen Drachensticker in ihren Pass. Wenn sie 32 davon gesammelt haben, gibt es eine Vereinsmitgliedschaft in einem Sportverein für ein Jahr lang kostenlos. Ein besonderer Schwerpunkt in Heilbronn ist das Schwimmen. Dafür gibt es gleich vier Drachensticker.