Kreis Heilbronn: Digitale Zulassungsstelle wird immer mehr genutzt

per Mail teilen

Der Kreis Heilbronn war Vorreiter bei der vollständig digitalen Zulassungsstelle. Gut fünf Monate nach der Einführung des Systems wird die Plattform langsam beliebter.

Die digitale Kfz-Zulassungsstelle wird im Kreis Heilbronn zunehmend besser angenommen, teilt das Heilbronner Landratsamt auf SWR-Anfrage mit. Von anfangs etwa 30 Vorgängen pro Woche werden mittlerweile etwa 370 Fahrzeuge pro Woche (Ende 2023) rein digital an-, ab- oder umgemeldet, heißt es. Der Kreis hat die digitalen Systeme als erster in Baden-Württemberg eingesetzt und in einer Testphase die Entwicklung mit betreut.

Digitaler Start war holprig

Seit September vergangenen Jahres sind viele Vorgänge in der Zulassungsstelle im Kreis Heilbronn vollständig digital möglich, zunächst waren die Nutzungszahlen jedoch verhalten. Neben Privatpersonen sollten auch Großkunden wie zum Beispiel Autohäuser, das digitale Angebot nutzen und damit unkompliziert viele Autos anmelden. Die extra angebotene Schnittstelle werde im Kreis Heilbronn jedoch noch gar nicht genutzt.

Privatpersonen brauchen für die Anmeldung bei der Kfz-Zulassungsstelle eine BundID oder ein ELSTER-Zertifikat, welches bereits für Steuererklärungen genutzt wird.