Der langjährige Fußballtrainer Dietrich Weise ist tot. Er starb am Wochenende mit 86 Jahren in Heilbronn. Seine Karriere begann Weise in der DDR, später war er lange Jahre bei der Sportvereinigung Neckarsulm (Kreis Heilbronn), dann beim VfR Heilbronn - erst als Spieler, später als Trainer. Danach war er als Bundesliga-Coach erfolgreich mit Eintracht Frankfurt: 1974 und 1975 gewann er den DFB-Pokal und führte die Mannschaft bis ins Halbfinale des Europapokals der Pokalsieger. Als DFB-Trainer gewann er 1981 die U20-Weltmeisterschaft. Zudem feierte er in Ägypten und wurde Nationaltrainer der Liechtensteiner Mannschaft.