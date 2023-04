Dieselprozess: Verfahren gegen ehemaligen Neckarsulmer Audi-Entwickler eingestellt

per Mail teilen

Im Dieselbetrugsprozess vor dem Landgericht München wurde das Verfahren gegen einen Mitangeklagten vorläufig eingestellt. Er war Motorenentwickler am Audi-Standort Neckarsulm.

Das Landgericht München hat im Prozess gegen den ehemaligen Audi-Chef Rupert Stadler das Verfahren gegen einen Mitangeklagten vorläufig eingestellt. Der Mann war Motorenentwickler am Audi-Standort in Neckarsulm (Kreis Heilbronn). Nach seinem umfangreichen Geständnis hat das Gericht das Verfahren eingestellt, berichtet die Deutsche Presseagentur. Er muss 25.000 Euro Geldstrafe an Umwelt- und Naturschutzvereine zahlen.

Dieselskandal: Wer hat die Software bei Audi mitgestaltet?

Im Prozess war der ehemalige Motorenentwickler, der bei Audi für die Abgasnachbehandlung zuständig war, als Kronzeuge aufgetreten. Nach bisherigen Erkenntnissen aus dem Prozess soll er zusammen mit zwei mitangeklagten Vorgesetzten die Betrugssoftware mitgestaltet haben, mit der Motoren die Stickoxid-Grenzwerte nur auf dem Prüfstand einhielten.

Landgericht befürwortet weitere Geständnisse

Das Gericht hat auch den weiteren Mitangeklagten und Ex-Chef Stadler Geständnisse nahe gelegt und deutlich geringere Strafen in Aussicht gestellt. Stadler und der ehemalige Leiter der Audi-Motorenentwicklung sollen sich nun bis zum 25. April dazu äußern. Beide bestreiten jede Schuld.