Fünf Jahre nach dem Auffliegen der millionenfachen Manipulation von Abgaswerten bei VW wird weiter ermittelt. Auch beim Autobauer Audi ist nach wie vor nicht alles aufgearbeitet.

Erst geriet die Audi-Konzernmutter Volkswagen (VW) in das Kreuzfeuer der amerikanischen Behörden. Fünf Jahre ist es her, dass der Betrug, die Manipulation der Abgaswerte, öffentlich wurde. Der Dieselskandal erschütterte damals die Wirtschaft. Über 30 Millionen Euro hat VW bislang der "Dieselgate" bislang an Strafen und Schadensersatz gekostet - und das Vertrauen vieler Kunden in die deutsche Autoindustrie.

VW- und Audi-Manager demnächst auf Anklagebank

Demnächst sollen auch die Gerichte über die damaligen Köpfe der Autobauer entscheiden: Erst Anfang September ließ das Landgericht Braunschweig die Anklage der Staatsanwaltschaft gegen Ex-VW-Chef Martin Winterkorn wegen Betrugsverdachts in wichtigen Teilen zu.

Rupert Stadler, Ex-Chef von Audi, muss sich vor Gericht verantworten (Archivbild) dpa Bildfunk (c) dpa

Auch der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Audi, Rupert Stadler, muss sich zusammen mit drei Kollegen, die teilweise auch in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) Entscheidungsträger waren, vor Gericht verantworten. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: "Betrug, mittelbare Falschbeurkundung sowie strafbare Werbung". Dabei soll Stadler früh von den Abgas-Manipulationen bei Audi-Dieselmotoren gewusst, den Verkauf der Autos aber trotzdem nicht verhindert haben. Auch in den USA sind mehrere Motoren-Experten angeklagt, die maßgeblich an der Entwicklung des Betrugs-Diesels beteiligt gewesen sein sollen. Zwei von ihnen kommen aus dem Raum Heilbronn.

Manipulierte Abgaswerte auch in Neckarsulmer Diesel-Autos

In die Diesel-Fahrzeuge sei eine illegale Abschalteinrichtung eingebaut worden, so der Vorwurf. Sie sorgte dafür, dass die Autos zwar im Testbetrieb die vorgegebenen Abgasgrenzwerte einhielten, auf der Straße aber mehr Stickoxide in die Umwelt pusteten.

E-Autos aus Neckarsulm

Eine Trendwende leitete der Dieselskandal 2015 wahrscheinlich ein: Hielten deutsche Autobauer wenig von der Elektrifizierung ihrer Fahrzeuge, haben sie mittlerweile direkt Kurs darauf genommen. Auch im Werk Neckarsulm gibt es Vorbereitungen für E-Fahrzeuge. Bis 2025 sollen hier mehrere rein elektrisch betriebene Fahrzeuge an den Start gebracht werden.