Dienstaufsichtsbeschwerde gegen OB Mergel zurückgewiesen

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat die Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Heilbronner Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) zurückgewiesen, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. AfD-Stadtrat Raphael Benner hatte die Beschwerde eingereicht und dem Oberbürgermeister bei der Neubesetzung der Ausschüsse Verschleppungstaktik vorgeworfen. Grund für die Umbildung der Gremien war der Parteiwechsel eines Mitglieds in die AfD und Aus- und Eintritte in die Partei, heißt es weiter. Da durch dieses Hin und Her zu wenig Zeit für die Vorberatung vor den jeweiligen Sitzungen geblieben sei und außerdem im Januar bekannt geworden war, dass Grünen-Stadträtin Susanne Bay zum 1. Februar aus dem Gemeinderat ausscheiden werde, beriet der Gemeinderat die Umbildung der Gremien einmalig in seiner Sitzung am 24. Februar 2022.