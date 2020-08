Im Outlet Center Wertheim Village hat die Polizei nach eigenen Angaben eine Diebesbande festgenommen. Gegen drei Männer wurde Haftbefehl erlassen. Vier Männer im Alter 18, 30, 39 und 47 Jahren waren mit einer Beute im Wert von rund 1.700 Euro erwischt worden. Die drei Jüngeren sind in Haft, der Ältere auf freiem Fuß. In einem Brillengeschäft wollten laut Polizei zwei der Männer fünf hochwertige Brillen in einer präparierten Tüte mitnehmen, was aufflog. Die Männer flüchteten, wurden aber später mit ihren beiden Komplizen erwischt - obwohl sie untereinander die Kleidung getauscht hatten, um ihr Erscheinungsbild zu verändern. Die Wertheimer Polizei fand unter anderem gestohlene Kleidung und Gegenstände, die als Hilfsmittel zum Diebstahl genutzt werden konnten.