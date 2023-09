Warum Diebe bei der Feuerwehr einbrechen

Bei der Feuerwehr in Untergruppenbach haben Diebe ein Spreizgerät geklaut. Die Geräte werden von Dieben zweckentfremdet, berichtet die Polizei.

In Untergruppenbach (Kreis Heilbronn) haben Diebe vergangene Woche bei der Feuerwehr ein Spreizgerät mit den zugehörigen Akkus gestohlen und damit einen Schaden von rund 15.000 Euro verursacht. Das war der zweite Fall seit 2022, im vergangenen November wurde ein weiteres Spreizgerät bei der Feuerwehr in Mulfingen (Hohenlohekreis) entwendet. Die schweren Geräte werden immer wieder für andere Einbrüche benutzt, auch im Kreis Heilbronn, teilt die Polizei auf SWR-Anfrage mit.

Spreizgeräte knacken Tresore und Geldautomaten

Die Feuerwehr nutzt die Spreizgeräte beispielsweise für eine Rettung aus einem Unfallauto. Mit großer Kraft können zum Beispiel Türen aufgespreizt werden. Diebe nutzen diese Geräte laut Polizei immer wieder, um besonders gesicherte Behälter, wie Tresore und Geldautomaten, zu öffnen. Seit Anfang 2022 sind der Heilbronner Polizei drei Einbrüche im Kreis Heilbronn mit Spreizgeräten bekannt. Zweimal wurde ein Geldautomaten geöffnet, im Mai 2023 in Obersulm-Weiler und im Februar 2022 in Eppingen-Mühlbach. Im April 2023 wurde zudem ein Tresor in einer Firma in Neuenstadt a.K. aufgespreizt.