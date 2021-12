per Mail teilen

Unbekannte Diebe haben in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) einen beleuchteten Schneemann gestohlen. Der immerhin 2 ,50 Meter große, künstliche Schneemann verschwand in der Nacht auf Dienstag vom Gelände eines Hotels in der Kurstadt, wo der Plastikschneemann für winterliches Flair sorgen sollte. Motiv und Tathergang sind noch völlig unklar, deshalb sucht die Polizei Zeugen.