Gericht spricht zwei Diebe schuldig

Das Landgericht Mosbach hat ein Paar wegen bandenmäßigen Diebstahls (25 Fälle) und Computerbetrugs (7 Fälle) zu einem Jahr und 10 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Das Gericht blieb damit deutlich unter den von der Staatsanwaltschaft geforderten Strafen. Diese hatte auf dreieinhalb Jahre für die 23-Jährige und vier Jahre Gefängnis für den 25-Jährigen plädiert. Die beiden hatten überwiegend in und um Heilbronn, aber auch in Mosbach, Mannheim, Renningen, Pforzheim, Neustadt/Weinstraße und im Rhein-Pfalz-Kreis Menschen in Supermärkten das Portemonnaie geklaut und mit den erbeuteten EC-Karten Geld abgehoben. Neben den Bewährungsstrafen verhängte das Gericht auch die Einziehung von rund 15.000 Euro.