Die Polizei hat in Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) drei Diebe auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Das Trio hatte am Sonntagabend bei einer Firma Autoteile im Wert von knapp 4.200 Euro gestohlen und war dabei von einem Zeugen beobachtet worden, der die Polizei rief. Alle drei Männer sitzen bereits in U-Haft.