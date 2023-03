In der kommenden Woche wird der erste Spargel aus der Region verkauft. So unter anderem auf dem Spargelhof von Mentzingen in Neuenstadt am Kocher. Der Kilopreis für Premiumqualität werde bei rund 20 Euro liegen, so Spargelbauer Nikolaus von Mentzingen. Er erwartet eine gute Spargelsaison.