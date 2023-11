Viele Veranstaltungen zum Faschingsauftakt in der Region

Mit dem Rathaussturm und der Schlüsselübergabe hat in Bad Wimpfen am Samstag die Faschingssaison begonnen. Auch in anderen Gemeinden wird die fünfte Jahreszeit eingeläutet.

Am Samstag ist Startschuss für die sogenannte fünfte Jahreszeit. In Bad Wimpfen hat sich die Wimpfener Faschingsgesellschaft vor dem Rathaus zur Schlüsselübergabe getroffen. Seit 66 Jahren gibt es den Carneval Club bereits - deshalb steht die kommende Saison unter dem Motto: "66 Jahre WFG - Stärker als die Zeit". Traditionell wurde um 11:11 Uhr auf der Rathaustreppe der "Faschingsbutze" erweckt und gemeinsam gefeiert. Faschingsauftakt mit Rathaussturm in Gundelsheim Geschunkelt und gefeiert wird auch in Gundelsheim. Mit der Amtserhebung übernehmen die Närrinnen und Narren das Zepter in der Gemeinde und regieren bis Aschermittwoch. Heinsheimer Carneval-Club feiert mit Kinderschminken und Laternenumzug In Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) lädt der Heinsheimer Carneval-Club alle feierfreudigen Narren im Vereinsheim zur Faschingsauftaktparty ein. Auf dem Programm stehen Kinderschminken und Kindertattoos. Es gibt Kaffee und Kuchen. Auch ein Laternenumzug ist geplant, anschließend geht es mit Party weiter. Lauda inthronisiert das neue Prinzenpaar der Narrengesellschaft Hexe, Bouzen und Narren strömten in Lauda (Main-Tauber-Kreis) am Samstag herbei, um die Fastnacht zu beginnen. Als erste Amtshandlung übernahm das Prinzenpaar die Macht über die Stadt Lauda. Dabei musste der Bürgermeister den Schlüssel zu den Toren Laudas überreichen. Bühlerzell ab dem 11.11. fest in Narrenhand Pünktlich um 11:11 Uhr ist Bühlerzell (Kreis Schwäbisch Hall) in die Faschingssaison gestartet. Nach einem Umzug, mit den Gardemädchen und den Zellermer Guggafatzer um 11 Uhr wurde das Rathaus gestürmt und Bürgermeister Thomas Botschek (parteilos) bekam die Leviten gelesen. Kalrobia in Igersheim Das Spektakel zur Eröffnung der Kampagne 23/24 war die Übernahme des Igersheimer Rathauses (Main-Tauber-Kreis) durch die Kalroben, die Entmachtung des Bürgermeisters. Auch die "Märchedoler Fastnacht" startet mit den "Lustigen Gesellen" in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) am Samstag in die Saison. Traditionell wird der Orden vom "Dicken Fell" verliehen. Und das bereits zum 46. Mal. Start ist um 19:31 mit einem Sektempfang. Heiße Phase ab 08. Februar 2023 Neben Ordensbällen oder kleineren Veranstaltungen im November starten die Narren in der Region Heilbronn-Franken ab dem 8. Februar 2024 in die heiße Phase. Mit der Weiberfastnacht oder dem "Schmotzigen Donnerstich" geht es dann los mit der eigentlichen "Faschingshochzeit". Rosenmontag fällt auf den 12. Februar und zwei Tage später, am Aschermittwoch ist die närrische Zeit wieder vorbei.