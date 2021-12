Weihnachtszeit – Zeit für Geschichten, Märchen, Erzählungen. Auch am Hällisch-Fränkischen Museum in Schwäbisch Hall. Dort hat man ein ganzes Sammelsurium an verschiedenen bunt bedruckten Glasplättchen – für die sogenannte Laterna Magica. Jan Arnecke war dabei, als dieses Jahr zum ersten Mal die bunten Bilder an die Wand geworfen wurden.