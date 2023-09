Schulstart in Heilbronn-Franken: Mehr Schüler, aber zu wenige Lehrer

Neue Lehrer, aber auch ein Anstieg an Schülern: Der Pflichtunterricht ist in und um Heilbronn weitgehend gewährleistet, Schülerinnen und Schüler müssen aber mit Kürzungen rechnen.

Sowohl im Kreis Heilbronn als auch im Hohenlohekreis ist die Zahl der Schülerinnen und Schüler zum neuen Schuljahr gestiegen. Zwar seien auch neue Lehrerinnen und Lehrer eingestellt worden, diese können die Steigerung aber nur bedingt ausgleichen, heißt es. Der Pflichtunterricht sei in beiden Landkreisen weitgehend gewährleistet - bei kurzfristigen Ausfällen oder Krankheitsfällen könne es nach Angaben der Schulämter jedoch auch Einschränkungen geben.

565 Lehrer fehlen landesweit

Laut der baden-württembergischen Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) fehlen im Land 565 Lehrer. Auch der Stadt- und Landkreis Heilbronn sowie der Hohenlohekreis bleiben davon nicht verschont.

Es gebe verschiedene Maßnahmen, den Mangel zu kompensieren: So würde zum Beispiel die Stundenzahl von Teilzeitkräften erhöht, es gebe zusätzliche befristete Vertretungen. So könne der Pflichtunterricht an den meisten Schulen in Heilbronn abgedeckt werden.

Zahl der Grundschüler besonders gestiegen

Besonders angespannt sei die Personalsituation bei den sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren. Das Schulamt Heilbronn sei weiterhin bemüht, noch weitere qualifizierte Schulkräfte zu finden.

Bei den Schulanfängern ist die Zahl im Stadt- und Landkreis Heilbronn mit 9,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr besonders gestiegen. Ab der Klasse fünf teilt es sich je nach Schulform auf: So seien es an den Werkrealschulen und Realschulen dieses Jahr weniger Schülerinnen und Schüler, an den Gemeinschaftsschulen sei die Zahl jedoch merklich gestiegen.

Viele Schüler, zu wenige Lehrer - die Schulen kämpfen gegen die dünne Personaldecke an. dpa Bildfunk Picture Alliance

Lehrermangel: Hohenlohekreis trifft ebenfalls Maßnahmen

Auch den Hohenlohekreis betrifft der Lehrermangel. Nach Angaben des Staatlichen Schulamts Künzelsau ergreift man genau wie in Heilbronn verschiedene Maßnahmen, so dass die Schulen arbeitsfähig seien. Dazu gehören laut Schulamt ebenfalls die Aufstockung an Stunden für Teilzeitkräfte, aber auch eine Zusammenlegung von Klassen oder der Einsatz von Pensionären mit befristeten Verträgen. In Krankheitsfällen könne es natürlich zu Ausfällen kommen.

Im Hohenlohekreis sei die Zahl an Schülerinnen und Schülern insgesamt leicht gestiegen, den größten Anstieg gibt es auch hier an den Grundschulen. Einen eindeutigen Grund gebe es für den Anstieg nicht, die erhöhte Zahl an Geflüchteten sei aber sicher ein Faktor, so das Schulamt.