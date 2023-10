Dialog Zukunft: Heilbronn-Franken fit für die Zukunft machen

Mit dem Dialog Zukunft Heilbronn-Franken wollen Vertreter aus Wirtschaft und Gesellschaft die Region zukunftsfähig machen. Es geht um die Themen Wasserstoff, KI und GovTech.

Mit einer Absichtserklärung haben sich die Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken, die Industrie- und Handelskammer (IHK) Heilbronn-Franken, die Bürgerinitiative proREGION Heilbronn-Franken und das Audi-Werk in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) zusammengeschlossen, um die Region fit für die Zukunft zu machen. Unter dem Namen "Dialog Zukunft Heilbronn-Franken" sollen die unterschiedlichen Akteure ihre Kompetenzen einbringen, um den Wirtschaftsstandort zu stärken und nach Möglichkeit deutschlandweit oder gar weltweit vorne mit dabei zu sein.

Keine neuen Investitionen nötig

Es sei ein großer Tag für die Region, hieß es zu Beginn der Pressekonferenz am Donnerstag im Heilbronner Rathaus. Mit dem Dialog Zukunft sollen die wichtigsten Akteure aus Wirtschaft und Gesellschaft auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Einen extra Geldtopf benötige es nicht, so Kirsten Hirschmann, die hiesige IHK-Präsidentin, denn die einzelnen Partner bringen ihre eigene Kompetenz bereits mit und können auf eigenen Ressourcen aufbauen.

Gemeinsam haben die Vertreter der vier Partner im "Dialog Zukunft Heilbronn-Franken" in Heilbronn eine Absichtserklärung unterzeichnet. SWR

Digitalisierungsgrad noch nicht optimal

Ziel ist es, in Sachen Wasserstoff, Künstlicher Intelligenz (KI) und GovTech, also digitaler Verwaltung, ganz vorne mitzuspielen. Durch den KI-Innovationspark (Ipai) und den in Heilbronn angesiedelten GovTech-Campus für Baden-Württemberg habe man hier schon wichtige Kompetenzen in Heilbronn gebündelt. Doch auch was die digitale Verwaltung angeht, müsse man sich weiterentwickeln, so Harry Mergel (SPD), Oberbürgermeister von Heilbronn und Vorsitzender der Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken. Zwar habe man bei Bitkom 16 Plätze im Ranking des Digitalisierungsgrades wettmachen können, doch das sei noch nicht genug. Hier könne und müsse man sich auch als Stadt noch verbessern, so Mergel.

Wasserstoff als wichtiger Faktor

Das Thema Wasserstoff findet am Standort Lampoldshausen (Kreis Heilbronn) auch schon in der Region statt. Hirschmann erklärte, bei der Solarenergie habe uns beispielsweise China längst überholt. Daher wolle man in Sachen erneuerbarer Energien auf Wasserstoff setzen und sich hier zu einem der großen Player entwickeln. Auch in Sachen Nachhaltigkeit und CO2-Neutralität könne man mit Wasserstoff, beispielsweise bei Audi, große Schritte machen.

Gesellschaft muss bedacht werden

Bei alledem müsse auch die Gesellschaft berücksichtigt werden, betont Friedlinde Gurr-Hirsch, die Vorsitzende der Bürgerinitiative proREGION Heilbronn-Franken. Denn die Bürgerinnen und Bürger müssten verstehen, welche Vorteile auch sie davon haben, wenn die Region in diesen drei Themen auf dem Weltmarkt vorne mitspielt. Gleichzeitig wolle man mit Blick auf Nachhaltigkeit Tipps geben und unterstützen.

Audi unterstützt das Vorhaben

Nicht zuletzt gehe es aber auch um eine schnelle und effiziente digitale Verwaltung, weiß auch der Werkleiter im Audi-Werk Neckarsulm, Fred Schulze. Dadurch würden beispielsweise Genehmigungsprozesse vereinfacht und beschleunigt, was einerseits der bestehenden Wirtschaft zugutekomme, andererseits aber auch neue Unternehmen anziehen könne. Außerdem schließe sich hier auch der Kreis zurück zur Gesellschaft, denn auch für Bürgerinnen und Bürger bedeutet eine digitale Verwaltung Vereinfachung und mehr Effizienz. Als größter Arbeitgeber in der Region mit rund 15.500 Angestellten, wolle sich Audi seiner Verantwortung bewusst diesem "Dialog Zukunft" daher anschließen.