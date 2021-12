Triage-Urteil: Diakonie hofft auf Signalwirkung

Die Diakonie Heilbronn hofft nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Triage auf eine Signalwirkung gegen die allgemeine Diskriminierung von Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft. "Es ist nach wie vor so, dass Menschen mit Behinderung vielen Benachteiligungen ausgesetzt sind", sagte Hartmut Seitz-Bay von den Offenen Hilfen der Diakonie dem SWR. "Sei es bei der Jobsuche, sei es bei der Suche nach einer Wohnung, wo ganz häufig die Behinderung einen Grund darstellt, anders behandelt zu werden", so Seitz weiter. Er hoffe deshalb, dass das Urteil auch prinzipiell eine positive Wirkung auf den Umgang mit Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft habe.