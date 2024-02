Auch die Diakonie Heilbronn befürchtet aufgrund der weltweiten Krisen ein Jahr mit Herausforderungen. Verlassen können sich die Verantwortlichen aber auf Spenden.

Die Diakonie Heilbronn, die für den Stadt- und Landkreis verantwortlich ist, steht vor einem herausfordernden Jahr. Geschäftsführer Karl Friedrich Bretz sagt, vor allem die Themen preisgünstiges Wohnen, Personalmangel und Tarifsteigerungen beschäftigen die Diakonie. Außerdem würde es immer mehr Menschen geben, die allein sind und Hilfe benötigen. Das größte Problem aber: Es fehlt an Personal.

Personal fehlt in allen Bereichen

Laut Bretz fehlt bei der Diakonie Heilbronn in allen Bereichen Personal. Beispielsweise werden für das Frauenhaus noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigt. Und neben der Pflege fehle auch in den erzieherischen Berufen so viel Personal, dass Öffnungszeiten reduziert werden müssten.

Hohe Spendenbereitschaft in der Region

Trotz aller Krisen in den vergangenen Jahren kann sich die Diakonie aber auf die Spendenbereitschaft der Menschen in der Region Heilbronn-Franken verlassen: Zum einen in der Breite, zum anderen aber auch an der Spitze, so Bretz. Die Diakonie bekomme immer wieder hohe Spenden von Firmen, ohne dass diese davon groß berichten würden.

Laut Bretz haben die Menschen in der Region ein starkes bürgerschaftliches Bewusstsein. Insgesamt sei die Spendenbereitschaft gestiegen und das auch nachhaltig.

Neuer Bundeshaushalt mit Auswirkungen

Der neue Bundeshaushalt bringe dagegen für die Diakonie einige Kürzungen mit sich. Bretz bezeichnet die beschlossenen Maßnahmen als "planlos".

Der neue Bundeshaushalt ist ein großes Ärgernis und eine Bedrohung für den sozialen Frieden.

Vor allem beim Thema Migration wird es Auswirkungen geben, mutmaßt er. Diese würden sich aber erst in den kommenden Jahren bemerkbar machen. Dann würden immer mehr Menschen Hilfe brauchen, sie dann aber nicht mehr bekommen.