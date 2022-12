Kinderklinik Schwäbisch Hall hofft auf politische Hilfen

Auch in der Kinderklinik am Diak Klinikum Schwäbisch Hall ist die Lage dramatisch. Der angekündigte Fachgipfel von Landesgesundheitsminister Manfred Lucha soll Lösungen liefern.

Kinderärzte aus 23 Kliniken, darunter auch die Kinderklinik am Diakoneo Diak Klinikum Schwäbisch Hall, haben in einem Brandbrief an die Landesregierung vor der dramatischen Lage in den Kinderkliniken gewarnt und konkrete Forderungen gestellt. Der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) will noch vor Weihnachten zu einem Fachgipfel "Kindergesundheit" einladen.

Hoffnung auf schnelle Lösungen

Auch vor Corona war die Lage immer wieder angespannt, berichtet Christoph Rieß, Geschäftsführer des Diakoneo Diak Klinikums Schwäbisch Hall. Eine Situation wie jetzt sei aber noch nie da gewesen. Das Land habe den Kliniken bereits im vergangenen Jahr mit Millionenzahlungen durch die Krise geholfen. Finanziell könnte zwar einiges abgefedert werden, für mehr Mitarbeiter könne das Land allerdings nicht sorgen, so Rieß.

Kein Bettenabbau in Schwäbisch Haller Kinderklinik

Das Fachpersonal befürchtet, der Verantwortung für die Versorgung der Patienten nicht mehr gerecht werden zu können. Gründe seien unter anderem der Bettenabbau sowie der Mangel an Kinderpflegekräften. In der Kinderklinik in Schwäbisch Hall habe man trotz der geringen Kapazität in den Sommermonaten keine Betten abgebaut. Die Kinderklinik sei allerdings sehr kostenintensiv.

"Die Kinderklinik ist ein reines Zuschussgeschäft. Wir versuchen, Erlöse aus anderen Abteilungen entsprechend umzuleiten."

System zerbricht an Sparmaßnahmen

Das System sei seit Jahren "kaputtgespart" worden, heißt es in dem Brandbrief an die Landesregierung. Im System der gewinnorientierten Fallpauschalen lasse sich kein Geld verdienen. In der Folge würden Ausgaben gekürzt. Das führe dann dazu, dass zum Beispiel dringende kinderchirurgische Eingriffe verschoben werden und Kinder auf eine benötigte Therapie warten müssten.

Die angekündigten Reformen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) seien aus Sicht von Rieß zwar gut, haben aber eine Perspektive von fünf bis sieben Jahren. Zu spät also, um die akute Notlage abzumildern. Um so mehr seien die Kliniken auf schnelle Lösungen aus der Landespolitik angewiesen.