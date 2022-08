Mehr Verletzungen durch Badeunfälle im Diakoneo als im Vorjahr

Robotic Suite

In Deutschland gibt es das High-Tech-System Robotic Suite nur noch an einem weiteren Krankenhaus. Mit den zugehörigen Geräten können der Patient, seine Wirbelsäule, aber auch die Operationsinstrumente wie Bohrer oder Schrauben während der Operation sehr präzise auf dem Bildschirm angezeigt werden. Das Herzstück ist der Roboterarm. Er hilft dem Unfallchirurgen zum Beispiel, Schrauben an genau der richtigen Stelle in den Knochen zu bohren.