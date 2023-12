Diak Klinikum Schwäbisch Hall: Neuer Hochleistungs-CT im Einsatz

Bessere Bilder, weniger Strahlung - und es ist Künstliche Intelligenz im Einsatz: Im Diak Klinikum Schwäbisch Hall ist die Freude über ein neues CT-Gerät groß.

Am Diak Klinikum in Schwäbisch Hall ist jetzt ein neuer Hochleistungs-Computertomograph im Einsatz. Das Gerät war bislang nur an sechs Standorten deutschlandweit verfügbar. Jetzt gibt es diese Besonderheit auch im Raum Schwäbisch Hall-Hohenlohe. Vom neuen Gerät profitieren zum Beispiel Patientinnen und Patienten, die dringend Hilfe benötigen, etwa bei einem Herzinfarkt, bei einer komplizierten Fraktur oder bei schweren Krebserkrankungen.

Diak dankbar über Spende

Das Diak Klinikum ist der Zentralversorger für den Kreis Schwäbisch Hall und den Hohenlohekreis, sagt Geschäftsführer Christoph Rieß. Dort würde das komplette Spektrum an Krebspatientinnen und -patienten und Traumapatientinnen und -patienten versorgt. Deshalb sei eine moderne Bildgebung elementar wichtig. Das neue CT bietet jetzt Möglichkeiten, Dinge genauer und schneller zu sehen.

Der neue Stolz des Diak Klinikums in Schwäbisch Hall: ein Hochleistungs-CT. SWR Christoph Schöneberger

Früher Schwarz-Weiß-Fernsehen, jetzt Farbfernsehen.

Das sei ohne eine Spende nicht möglich gewesen. Die Anschaffung und den Betrieb des Geräts hatte die Adolf Würth GmbH & Co KG mit Sitz in Künzelsau (Hohenlohekreis) mit einer Spende von 1,8 Millionen Euro unterstützt.

Viele Vorteile des neuen Geräts

Professor Martin Libicher, Chefarzt am Diak Klinikum, freut sich: "Dieses Gerät kann alles besser als unser altes Gerät", sagt er. Die bereits erwähnte moderne Bildgebung helfe in der Diagnostik sehr - insbesondere die spektrale Bildgebung in der Onkologie-Diagnostik. Damit seien Tumore frühzeitiger zu erkennen und auch Verlaufskontrollen verlässlicher.

Außerdem drehe sich die Röhre mit vier Umdrehungen pro Sekunde um die Patientinnen und Patienten herum. Dabei entstehen acht Bilder pro Sekunde, das ist derzeit weltweit die kürzeste Belichtungszeit bei CT-Scannern dieser Bauart, heißt es. Dadurch könne man auch sich sehr schnell bewegende Objekte scharf aufnehmen. Das sei die Grundvoraussetzung für Aufnahmen des Herzens. Mit dem neuen Gerät ist es laut Libicher also möglich, die Herzkranzgefäße ohne einen Katheter darzustellen, also nicht-invasiv.

Zudem ist die Öffnung des neuen CT auch größer. So können jetzt etwa Schwerverletzte mit Infusionen oder Intensivpatienten und Intensivpatientinnen mit Beatmungsgerät viel einfach untersucht werden.

Künstliche Intelligenz hilft mit

Auch Künstliche Intelligenz (KI) ist im Spiel, sagt Professor Libicher. Nehme man zum Beispiel eine Patientin oder einen Patienten mit einem Schlaganfall, der auf einer Blutungsstörung oder einer Einblutung resultiert - da sei die Diagnose bislang oft nicht einfach gewesen. Jetzt gibt es Algorithmen, die direkt nach dem Scan mit Bildpunkten zeigen: Hier liegt eine Blutung oder eine Blutungsstörung vor.

Libicher veranschaulicht einen weiteren Vorteil des neuen Geräts an einem Dummy: Dabei geht es darum, den exakten Punkt für eine Biopsie herauszufinden, um Gewebe zu entnehmen. Bislang musste die Patientin oder der Patient mehrfach in den CT hinein und heraus, was bis zu 20 Minuten dauern kann. Jetzt wird die Punktionsstrecke geplant. Ein Fadenkreuz aus Lasern zeigt die Stelle am Körper an, in die die Nadel eingeführt werden muss. Justiert man die Nadel dann auch noch ins Fadenkreuz, erhält man den exakten Winkel. Das erspart laut Libicher viel Strahlendosis, verkürzt die Untersuchungszeit und ist für die Patientinnen und Patienten wesentlich angenehmer.

Ein Fadenkreuz aus Lasern zeigt Stelle und Winkel für die Nadeln an. SWR Christoph Schöneberger

Am neuen CT sind außerdem Tablets angebracht. Diese machen den gesamten Vorgang deutlich angenehmer, so Libicher. Die medizinisch-technischen Radiologie-Assistenten können im Gespräch mit den teils nervösen Patientinnen und Patienten durch das Menü gehen. Die Wartezeit wird verkürzt. Letztendlich ist das Gerät ein großer Fortschritt für die Menschen in der Region, fasst Libicher zusammen.