Was der neue OP-Roboterarm am Diakoneo in Schwäbisch Hall leistet

Das Diakoneo Diak Klinikum hat eine neue OP-Saal-Ausstattung. Das High-Tech-System "Robotic Suite" gibt es nur zwei Mal in Deutschland. Er hilft bei Operationen.

Wer die neue Anschaffung im Schwäbisch Haller Diakoneo Diak Klinikum sehen möchte, muss sich erst einmal bis auf die Unterwäsche ausziehen. Die Geräte werden im OP-Saal vorgestellt, deshalb gelten hohe Hygienevorschriften für die Reporter, die an diesem Tag ins Krankenhaus gekommen sind.

Also rein in die OP-Kleidung, Haarnetz nicht vergessen und über den Flur in den OP-Saal 7. Dort ist sie aufgebaut, die sogenannte "Robotic Suite", das neue High-Tech-Goldstück der Klinik. An den Wänden sind Bildschirme, auf dem Operationstisch liegt ein Roboterarm.

Die neuen Geräte im OP-Saal in Schwäbisch Hall SWR

Wirbelsäulen-Operationen: Oft geht es um Milimeter

Mit diesen Geräten können der Patient, seine Wirbelsäule, aber auch die Operationsinstrumente wie Bohrer oder Schrauben während der Operation sehr präzise auf dem Bildschirm angezeigt werden. Der Unfallchirurg Stefan Huber-Wagner ist begeistert.

"Heute haben wir mit der 'Robotic Suite' an der Halswirbelsäule operiert, ganz oben, eine ganz gefährliche Gegend. Sie haben eigentlich nur eine richtige Position, wenn sie irgendwo abweichen, kann es zu Querschnitt, Schlaganfall oder Blutungen kommen."

"Robotic Suite": In Deutschland nur zwei Mal

Mit der neuen "Robotic Suite" hätten Ärzte bei solchen Eingriffen die höchste Sicherheit, die man heutzutage erreichen kann, so Huber-Wagner.

In Deutschland gibt es das neue System nur noch an einem weiteren Krankenhaus. Das Herzstück ist der Roboterarm. Er hilft dem Unfallchirurgen zum Beispiel, Schrauben an genau der richtigen Stelle in den Knochen zu bohren.

Noch im OP-Saal die Schrauben checken

In der Ecke des Raums steht noch ein weiteres Gerät. Seine Form erinnert an einen überdimensional großen Donut. Der Apparat ist eine Art modernes Computertomographie-Gerät. So kann der Patient noch im OP-Saal durchleuchtet werden - und zwar viel genauer als bislang.

"Wir hatten früher einen Bildwandler, der konnte das in der Theorie auch, da konnten Sie zwei bis drei Wirbelkörper abbilden in einer schlechten Bildqualität", sagt Huber-Wagner. Mit dem neuen System hingegen könne man fast zehn Wirbelkörper oder ein ganzes Becken abbilden. "Das heißt sie haben einfach viel mehr Raum und Volumen für größere Operationen um zu navigieren. Das ist ein echter Quantensprung."

Mithilfe des "Donuts" kann Stefan Huber-Wagner direkt nach einer OP prüfen, ob alle Schrauben richtig sitzen - und zur Not Korrekturen machen, solange der Patient noch schläft.

Ein weiterer Teil der Neuanschaffung: Mit Virtual-Reality-Brillen können Ärzte eine Operation im Vorfeld präziser als bislang planen Diakoneo Diak Schwäbisch Hall

Spende der Familie Schick aus Gaildorf

Mehr als zehn Patienten wurden mit den neuen Geräten schon operiert. Gerade bei schweren Unfällen oder bei Tumoren an schwierigen Stellen bringt die "Robotic Suite" eine echte Verbesserung, sagt der Unfallchirurg Stefan Huber-Wagner.

Die Kosten lagen im Millionenbereich, gespendet von der Familie Schick aus Gaildorf (Kreis Schwäbisch Hall). Die Familie wollte nach Angaben des Krankenhauses die medizinische Versorgung für die Menschen im Kreis Schwäbisch Hall verbessern.

Wirbt das Diakoneo Diak Patienten ab?

Könnte das neue System dazu führen, dass auch Menschen aus anderen Teilen Baden-Württembergs für eine Operation lieber nach Schwäbisch Hall kommen? Zum Ziel gemacht habe sich das das Krankenhaus jedenfalls nicht, sagt Huber-Wagner. Bei Unfallpatienten sei das auch gar nicht so ohne Weiteres sinnvoll oder möglich. Der Chefarzt und sein Team freuen sich nun erst einmal über die Verbesserungen, die sie für ihre aktuellen Patientinnen und Patienten erreichen können.