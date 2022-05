DGB sieht Rentenerhöhung kritisch

Dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) in Heilbronn-Franken geht die anstehende Rentenerhöhung nicht weit genug. Es ist die deutlichste Erhöhung der Rente seit Jahrzehnten. Das sage aber nicht viel aus, so DGB-Regionsgeschäftsführerin Silke Ortwein. Es seien circa 8 oder 10 Euro an Rentenerhöhung, die jemand mehr bekomme, das sei dann schon viel, wenn sie an einen Kleinstrentner denke. Aber wenn man sich die gestiegenen Lebenshaltungskosten anschaue, dann können man die zu erwartende Mehrbelastung nicht wettmachen, so Ortwein weiter. Auch die Energiekostenpauschale, so Ortwein, sei nur eine kurzfristige Hilfe. Es müsse eine dauerhafte Lösung geben. Das Hilfspaket des Bundes sollte insgesamt nachgebessert werden.