Mai-Kundgebungen der DGB in Heilbronn-Franken

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) ruft zum 1. Mai wieder zu Kundgebungen und Demonstrationszügen am Tag der Arbeit auf - auch in Heilbronn-Franken.

Das Motto lautet in diesem Jahr "GeMAInsam Zukunft gestalten". Silke Ortwein, DGB-Regionsgeschäftsführerin der Region Heilbronn-Franken, sagte im Gespräch mit dem SWR, es gebe viele Themen, bei denen es an der Zeit sei, diese mitzugestalten. Dazu zählt sie beispielsweise Wohnen, Arbeit und Frauen, Klimaschutz und Energie. "Gerade im Rahmen der Transformation und der Digitalisierung ergeben sich da auch gute Möglichkeiten, die Zukunft neu, besser, sozial gerecht zu gestalten", ergänzt Ortwein.

In der Region Heilbronn-Franken finden in Heilbronn, Tauberbischofsheim und Schwäbisch Hall DGB-Veranstaltungen in Form von Kundgebungen und Demozügen statt. Beginn ist jeweils um 10:30 Uhr. Geplant sind Redebeiträge, aber auch eine festliche Atmosphäre durch Verpflegung und Live-Musik.

Gewerkschaften sollen für solidarisches Miteinander stehen

Gerade in diesen Zeiten tiefgreifender Veränderungen stehen für Ortwein die Gewerkschaften für ein solidarisches Miteinander.

"Gemeinsam gehen wir in diesem Jahr wieder auf die Straßen und Marktplätze und setzen am Tag der Arbeit ein sichtbares Zeichen für eine gerechte und friedvolle Zukunft."

Für Pascal Raugust, den Vorsitzenden des DGB-Kreis- und Stadtverbands Heilbronn, hängen gute Arbeit, nachhaltiger Wohlstand und sozialer Fortschritt eng mit einem Ausbau der Arbeitnehmerrechte und mit starken Gewerkschaften zusammen.

"Das Sicherheitsversprechen für einen solidarischen Sozialstaat mit guten Renten sowie einer Bürger- und Pflegevollversicherung muss erneuert werden."

Sozialabbau zur Gegenfinanzierung der aktuellen Krisen sei in Raugusts Augen eine Gefahr für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. "Das wird von uns nicht akzeptiert", so Raugust weiter. Der erfolgreiche Kampf der Gewerkschaften in der Vergangenheit habe gerade in Corona-Zeiten nicht nur Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen sondern auch Arbeitgebenden geholfen, gut durch die Krise zu kommen.

Schwäbisch Hall: IG Metall will sich zu Würth-Schreiben äußern

Bei der Kundgebung in Schwäbisch Hall will die Industriegewerkschaft Metall (IG Metall) öffentlich zu einem Schreiben von Unternehmer Reinhold Würth an seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Stellung nehmen. Vor der Betriebsratswahl bei der Adolf Würth GmbH mit Sitz in Künzelsau (Hohenlohekreis) am 10. Mai hat Unternehmer Reinhold Würth den Mitarbeitern in diesem Schreiben empfohlen, keine Vertreter der IG Metall zu wählen.

In rund 28.000 Betrieben in Deutschland finden in den kommenden Wochen Betriebsratswahlen statt. 180.000 Betriebsräte kämpfen dabei nach Angaben der DGB für gute Arbeit und sichere Beschäftigungsperspektiven und stärken den Sozialstaat durch innerbetriebliche demokratische Strukturen.