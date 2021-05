In Schwäbisch Hall soll das traditionelle Kinderfest am Mittwoch auch dieses Jahr dezentral gefeiert werden. Der Luftballonstart soll wie im vergangenen Jahr dezentral stattfinden. Kinder in der Notbetreuung lassen die Ballons an den Kitas und Grundschulen vor dem Mittag steigen. Wer zu Hause betreut wird, kann von dort aus mitmachen. Ballons, Seifenblasen und Brezeln sollen vorher über die Elternvertreter verteilt werden. Auf dem Marktplatz wird ein Turm aus bemalten Holzstücken aufgestapelt. Er soll ein Zeichen dafür sein, dass in der Corona-Pandemie alle zusammen halten und aufeinandersetzen. Traditionelle Schätzfrage ist dieses Jahr die Anzahl der Holzstücke im Stapel.