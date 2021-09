Saisonstart für Heilbronner Ringer der Red Devils

Die Bundesliga-Ringer der Red Devils Heilbronn starten in die neue Saison. Gegner sind am Samstagabend in der Römerhalle in Neckargartach die Wrestling Tigers Rhein-Nahe.

Beim Saisonstart für die Heilbronner Ringer gibt es keine Beschränkung bei der Zuschauerzahl, es gelten allerdings die 3-G-Regeln. Für die neue Saison haben die Red Devils einige Ziele, betonte Geschäftsführer Jens Petzold. Play-Offs sind erstes Ziel "Das erste Ziel ist sicherlich, in die Play-Offs zu kommen, ich denke, da dürfte nicht ganz so viel passieren, da sind wir einfach zu stark. Wenn man einen Frank Stäbler und einen Eduard Popp in der Mannschaft hat, wäre es ganz schlecht, wenn man sagen würde, wir wollen nicht ganz vorne reinkommen", sagte Petzold vor dem Saisonauftakt. Im Februar wollten die Devils noch ringen, so Petzold, da gehe Richtung Halbfinale und Finale. Am Sonntag treten die Red Devils zunächst noch beim ASV Mainz 88 an.