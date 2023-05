Geschäftsleute und Teile des Gemeinderates fordern die Freigabe des Autoverkehrs am Deutschordensplatz in Bad Mergentheim. Das Bündnis "Deutschordensplatz autofrei" ist dagegen.

Ein breites Bündnis verschiedener Organisationen ruft auch am Samstag auf dem Deutschordensplatz in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) zu einer Unterschriftenaktion auf. Das Ziel: Der Platz soll autofrei bleiben.

Verschiedene Interessen spielen Rolle

Das Bündnis "Deutschordensplatz autofrei" wendet sich mit der Aktion gegen Forderungen einiger Geschäftsleute und Teilen des Gemeinderates, den Platz während der Ladenöffnungszeiten für den Autoverkehr wieder freizugeben. Während sich die Einzelhändler durch den Autoverkehr mehr Umsatz erhoffen, fürchten die Bündnispartner, dass der Platz an Aufenthaltsqualität verliert. Außerdem gebe es genug Parkplätze und Parkhäuser in unmittelbarer Nähe. Dem Bündnis gehören unter anderem der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, die Naturschutzgruppe Taubergrund und der Ortsverband der Grünen an. Die Unterschriftenaktion startet am Samstag ab 10 Uhr auf dem Deutschordensplatz in Bad Mergentheim.