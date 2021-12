Deutschordensplatz wird zur Fußgängerzone

Der Deutschordensplatz in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) soll bis Mitte der Woche zur Fußgängerzone werden. Wie die Stadt mitteilte, ist der Platz künftig für Autos und andere Kraftfahrzeuge gesperrt. Man verspreche sich davon mehr Sicherheit und eine höhere Aufenthaltsqualität vor dem Schloss, am Schalenbrunnen und in der örtlichen Gastronomie. Seit einem Jahr ist der Verkehr dort bereits im Rahmen eines Versuches reduziert worden. Laut aktueller Messungen halten sich täglich rund 10.000 Fußgänger in der angrenzenden Burgstraße auf. Als neuer Teil der Fußgängerzone gelten für Autofahrer nur wenige Ausnahmen: Unmittelbare Anwohner, Menschen mit Beeinträchtigung und der Lieferverkehr dürfen weiterhin auf den Platz fahren.