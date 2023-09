Sportlicher Leiter der HAKRO Merlins zur Basketball-WM: "Wahnsinnsgeschichte!"

per Mail teilen

Zum ersten Mal holt Deutschland den Weltmeistertitel im Basketball. Die Begeisterung schlägt auch bei den HAKRO Merlins Crailsheim durch.

Deutschland besiegt Serbien und wird damit zum ersten Mal Weltmeister im Basketball. Eine "Wahnsinnsgeschichte", sagt Ingo Enskat, der sportliche Leiter der HAKRO Merlins Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall). Jeder habe zwar gewusst, dass die Mannschaft gut sei, aber die Spiele müsse man eben trotzdem erst mal gewinnen. So ab dem Halbfinale habe er angefangen zu glauben, dass jetzt alles möglich sei, sagt Enskat.

"Wenn mir einer gesagt hätte, dass ich mal sagen kann, dass Deutschland Weltmeister ist - und das im Basketball - dann hätte ich ihn vor einiger Zeit noch für verrückt erklärt."

Das Geheimnis sei für Enskat der Spaß gewesen, den die Mannschaft gehabt habe. Es habe einfach nicht verkrampft oder zögerlich gewirkt. Die Mannschaft habe einfach Gas gegeben und Basketball gespielt. Das habe ihn beeindruckt.

Enskat: "Man gönnt es der Mannschaft"

Es sei eine Mannschaft, der man das richtig gönne, sagt Enskat. Die Spieler hätten allen das Gefühl gegeben, dass sie als Einheit unterwegs waren, dass sie auch Spaß an der Sache hatten.

"Riesenkompliment. Wahnsinnsgeschichte."

Die Energie und den Spaß an der Sache, wenn die ganze Mannschaft gepusht werde und so gegen Mannschaften gewinne, von denen man es vorher gar nicht dachte - das hofft Enskat jetzt auch in die Saison mit den HAKRO Merlins mitnehmen zu können.