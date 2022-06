Milan Hosseini, Turner der TG Böckingen aus Heilbronn, ist Deutscher Turnmeister im Geräteturnen am Boden. Bei der Deutschen Turnmeisterschaft in Berlin am Samstag konnte er sich nach einem spannenden Wettkampftag im Gerätefinale am Boden durchsetzen und die Goldmedaille holen. Das habe es in der Geschichte der TG Böckingen noch nicht gegeben, schreibt der Verein. Der 20-jährige Hosseini setzte sich demnach gegen 36 Turner aus 24 deutschen Vereinen durch.