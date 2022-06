Deutscher Mühlentag an Pfingstmontag

Am 29. Deutschen Mühlentag, traditionell an Pfingstmontag, nehmen auch Mühlen aus Heilbronn-Franken teil. Das sind die Raußmühle in Eppingen (Kreis Heilbronn), eine ehemalige Wassermühle, und die Sägesystemmühle in Oberrot (Kreis Schwäbisch Hall). Diese Mühlen sind die beiden einzigen aus Heilbronn-Franken, die auf der offiziellen Liste der Deutschen Gesellschaft für Mühlenkunde & Mühlenerhaltung (DGM) stehen. Aber auch die Hammerschmiede in Satteldorf-Gröningen (Kreis Schwäbisch Hall) bietet Führungen an. Im Hohenloher Freilandmuseum Wackershofen (Kreis Schwäbisch Hall) gibt es spezielle Führungen in der Mühle Laun aus dem 17. Jahrhundert. Beim Deutschen Mühlentag waren auch schon die Taubermühle Markelsheim (Main-Tauber-Kreis) oder das Sindringer Stadtmühlenmuseum bei Forchtenberg (Hohenlohekreis) dabei.