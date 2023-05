Zwei Termine im Bouldern gab es bereits im März in Rosenheim (Bayern) und in Bexbach (Sachsen). Jetzt stehen der dritte und vierte Termin im Jugendcup an - in Heilbronn.

Am Samstag und Sonntag kämpfen Jugend und Junioren um den Deutschen Meistertitel im Klettern in den Kategorien Lead und Speed. Insgesamt gehen rund 150 Jugendliche aus ganz Deutschland an den Start. Austragungsort ist die Kletterarena in Heilbronn.

Wer kommt weiter, wer ist schneller?

Samstags geht es los mit Lead: Die Jugend A (Teilnehmer unter 18 Jahren) und die Jugend B (Teilnehmer unter 16 Jahren) kämpfen darum, eine definierte Route in einer vorgegeben Zeit möglichst sturzfrei zu durchklettern – beziehungsweise höher als die anderen Starterinnen und Starter zu kommen.

Am Sonntag steht dann die Geschwindigkeit im Vordergrund: Wer zuerst oben an der Wand ankommt und den Buzzer drückt, hat gewonnen. Die Teilnehmer sind dabei per Seil gesichert.

Jugendcup geht im Herbst weiter

Besucherinnen und Besucher sind an beiden Tagen willkommen. Am 30. September und am 1. Oktober geht es dann in Leipzig mit dem Jugendcup weiter, ebenfalls in den Kategorien Lead und Speed. Wer am Ende die Serie aus den insgesamt sechs Terminen für sich entscheiden kann, wird Deutscher Meister.