Modellflieger kämpfen um Deutsche Meisterschaft im Seglerschlepp

Das kleine Modellflugzeug soll so fliegen wie sein großes bemanntes Vorbild - wer das am besten kann, wird in Brettheim Deutscher Meister im Seglerschlepp.

Seit Donnerstag kämpfen in Brettheim (Kreis Schwäbisch Hall) 21 Teams noch bis Samstagabend um die Deutsche Meisterschaft im Seglerschlepp der Modellflieger. Ein Team besteht aus zwei Piloten: Einer steuert das Motorflugzeug, einer den Segler. Meister wird, wer mit seinen vom Boden aus ferngesteuerten Modellen möglichst exakt so fliegt, wie es auch die großen Maschinen mit Piloten an Bord täten.

Teams müssen festes Programm absolvieren

Der MFC Brettheim richtet die Deutsche Meisterschaft bereits zum siebten Mal aus. Für die Teilnehmer gibt es ein festes Programm: Das Motorflugzeug startet mit dem Segler im Schlepptau. Dann geht es für eine Platzrunde einmal um den Flugplatz. Anschließend geht es auf die richtige Höhe, ungefähr 300 bis 400 Meter. Dort wird der Segler ausgeklinkt. Das Motorflugzeug dreht eine Schleife und muss das Schleppseil in einem Zielfeld abwerfen und anschließend landen.

Die Motorflieger haben eine Spannweite von bis zu 4,20 Metern, die Segler sogar bis zu 10 Meter. Damit geht es in bis zu 400 Meter in die Höhe. MFC Brettheim e.V., Hans Helei

Für den Segler gilt: Vom Ausklinken bis zur Landung sollen exakt 200 Sekunden vergehen. Jede Sekunde mehr oder weniger gibt Abzüge. Genauso wird zum Beispiel bewertet, ob die beiden Flugzeuge exakt hintereinander fliegen. Zehn Minuten dauert so ein Durchgang, jedes Team hat mehrere Versuche.

Nachwuchs gesucht

Von Donnerstag bis Samstag hat jedes Team zwei bis drei Durchgänge pro Tag, danach gibt es eine Gesamtwertung. Besucher sind an allen Tagen willkommen, und vielleicht findet ja auch der eine oder andere Gefallen, denn: Es mangelt am Nachwuchs. Zu Hochzeiten, so um 2010, traten noch bis zu 65 Teams an. Seither habe die Zahl der Teams stetig nachgelassen.