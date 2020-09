Deutsche Leichtathletikmeisterschaften der Jugend in Heilbronn gestartet

Im Heilbronner Frankenstadion haben am Freitagmittag die Deutschen Jugend-Leichtathletikmeisterschaften begonnen. Rund 900 Teilnehmer treten in den Altersklassen U20 und U18 gegeneinander an - unter ganz besonderen Bedingungen.