Zum zweiten Mal findet ab Montag die Deutsche Hacking Meisterschaft statt, diesmal in Heilbronn. Ein wichtiges Event, denn hier geht es vor allem um Cybersicherheit.

Ab Montag messen sich in Heilbronn die 72 besten Nachwuchs-Hackerinnen und -Hacker aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Unterstützt wird das fünftägige Event unter anderem von Schwarz IT und dem Cybersicherheitsunternehmen Cirosec aus Heilbronn. Laut dessen Geschäftsführer Stefan Strobel sind solche Meisterschaften wichtiger denn je. Denn Unternehmen werden um Sicherheitsfachleute im Bereich IT kaum noch herumkommen.

Sicherheitslücken überwinden und Informationen finden

Die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind jünger als 25. Sie haben sich bei verschiedenen Hacking-Events für die Meisterschaft qualifiziert. In Heilbronn geht es jetzt um ein sogenanntes "Capture the Flag" Event - zu Deutsch etwa "Erobere die Fahne".

Stefan Strobel erklärt das so: Die Veranstalter, der Verein für Nachwuchsförderung IT-Sicherheit e.V., bringen ein eigenes System mit, das Sicherheitslücken enthält. Ziel ist es, einzeln oder im Team diese Lücken zu finden, zu überwinden und an bestimmte Informationen im System zu kommen. Je mehr Infos man in einer vorgegebenen Zeit sammelt, desto mehr Punkte gibt es am Ende.

Immer mehr Hacker-Angriffe - auch in Heilbronn-Franken

Genau so oder so ähnlich würden auch viele kriminelle Hacker vorgehen, erklärt Stefan Strobel im SWR-Interview. Dann könnten sie beispielsweise Daten abgreifen oder die Administratoren aus dem System aussperren und Geld fordern. Dass das keine Kleinigkeit ist, zeigen Hacking-Angriffe in der Vergangenheit. So wurde erst im April die Heilbronn Marketing GmbH Opfer eines solchen Angriffs.

Deutsche Hacking Meisterschaft: IT Know-how wichtig

Wichtig zur Verteidigung sei das Know-how. Unternehmen müssten ihre Schwachstellen kennen, finden und ausbessern können, dazu braucht es Fachkräfte, wie die, die diese Woche in Heilbronn um die Deutsche Meisterschaft hacken. Gerade deshalb unterstützt er mit seinem Unternehmen Cirosec dieses Event. Es sei wichtig, die jungen Talente zu fördern und auch in Deutschland eine Cybersicherheitskompetenz aufzubauen.

Auch Öffentlichkeit eingeladen dabei zu sein

Die Deutsche Hacking Meisterschaft findet zum zweiten Mal statt. Auch die Öffentlichkeit ist eingeladen am 18. und 19. Juni bei den Wettbewerben dabei zu sein oder am 20. Juni zur feierlichen Siegerehrung zu kommen. Da wird auch Claudia Plattner erwartet - die Präsidentin des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).