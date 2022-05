per Mail teilen

Auch in Krautheim (Hohenlohekreis) haben sich 35 Prozent der Bürgerinnen und Bürger für einen Anschluss der Deutschen GigaNetz entschieden. Die erforderliche Quote wurde somit erfüllt. Nun beginnt die Bauplanung des Glasfasernetzes in Krautheim, heißt es von der Deutschen GigaNetz.