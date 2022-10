Deutsche Freestyle Fußball-Meisterschaft zum zweiten Mal in Heilbronn

40 Balljongleure aus Deutschland traten am Samstag in Heilbronn auf der Bühne gegeneinander an, um zu klären, wer der beste Trickser ist.

Zum zweiten Mal in Folge fand am Samstag die Freestyle Fußball-Meisterschaft im Hofwiesenzentrum der TSG Heilbronn statt. Auf der Bühne traten 40 Balljongleure gegeneinander an, um zu klären, wer der beste Trickser in Deutschland ist. Das Rennen machte der 24-jährige Chris Bennet Bröker aus Klingenberg am Main (Kreis Miltenberg).

Erste offizielle Meisterschaft

Bis im letzten Jahr waren die Freestyle Fußball-Meisterschaften privat organisiert. Die Deutsche Meisterschaft in diesem Jahr war die erste offizielle. Aktuell befinde man sich in der Gründung des Deutschen Freestyle-Fußball Bunds (DFFB), erklärt Ricardo Rehländer, einer der Organisatoren und selbst Freestyler. Der 29-jährige Heilbronner gewann im letzten Jahr Bronze. Auch in diesem Jahr war er wieder mit dabei und hat um den Titel getrickst, musste sich allerdings im Viertelfinale geschlagen geben.

Neuer Deutscher Meister im Freestyle Fußball ist der 24-jährige Chris Bennet Bröker aus Klingenberg am Main (Kreis Miltenberg) Thomas Kircher

Mit der Gründung des DFFB will Rehländer erreichen, dass der Sport eine breitere öffentliche Wahrnehmung findet.