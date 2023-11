Der Vorsitzende der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Heilbronn sieht in der Feuerpause in Nahost nicht nur Vorteile. Die Hamas könnte sich erholen, so die Befürchtung.

Die vereinbarte Feuerpause in Nahost und die Freilassung von Geiseln wird auch der Vorsitzende der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG) Heilbronn, Bernd Sommer, genau beobachten. Er sieht neben der erfreulichen Aussicht auf freigelassene Geiseln auch aus israelischer Perspektive negative Folgen für den Kriegsverlauf. Die Waffenruhe zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas ist Freitag

früh offiziell in Kraft getreten.

Es ist ganz klar, es muss prioritäre Aufgabe des Staates Israel sein, für die Befreiung ihrer Bürgerinnen und Bürger zu sorgen.

Schweigeminute für die Opfer bei einem Vortrag in Heilbronn

Zu einem Vortrag zum Thema Nahost waren am Donnerstagabend rund 50 Menschen in die Weinvilla in Heilbronn gekommen, alle Stühle waren besetzt. Den Vortrag hat die DIG veranstaltet und zu Beginn des Abends eine Schweigeminute abgehalten.

Anschließend beleuchtete der Referent des Abends, Matthias Küntzel, Politikwissenschaftler und Historiker, Zusammenhänge und historische Abläufe des Nahostkonflikts. Das Interesse an seinen Ausführungen war groß, wohl auch wegen den aktuellen weltpolitischen Entwicklungen im Gazastreifen. Der Krieg im Gazastreifen zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas dauert nun bereits seit fast sieben Wochen an.

Heilbronn verabschiedet Resolution gegen Antisemitismus

Nur wenige Stunden vor dem Vortrag hatte der Heilbronner Gemeinderat das Thema Israel auf der Tagesordnung. Zu Beginn der Sitzung wurde eine Resolution verabschiedet gegen jede Form des Antisemitismus, Rassismus, Hass, Gewalt, Terror und Krieg, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Die CDU-Fraktion initiierte die Resolution. Kurz nach dem Angriff auf Israel hatte es in Heilbronn antisemitische Anfeindungen gegeben, die Israel-Flagge vor dem Heilbronner Rathaus war zerstört worden.

Die Haltung Deutschlands insgesamt lobte Sommer im SWR-Interview. Neben den USA sei Deutschland der loyalste Verbündete des Staates Israel. Er habe selbst in dieser Woche in Stuttgart Angehörige von Geiseln der Hamas getroffen. Im Gespräch hat er aus erster Hand erfahren, wie es den Menschen geht, deren Kinder und Angehörige noch immer Geisel sind. Deshalb müsse die wichtigste Aufgabe lauten, diese Menschen frei zu bekommen. Gleichzeitig, so die Befürchtung, könne es nach der Feuerpause ungleich schwerer werden militärische Operationen in Gaza durchzuführen. Denn sobald mehr internationale Hilfsorganisationen im Kriegsgebiet seien, bestehe eine größere Gefahr auch diese Menschen bei Angriffen zu treffen.