Deutlich mehr Übernachtungen in Heilbronner Hotels

In Heilbronn übernachten in diesem Jahr bislang 20 Prozent mehr Menschen als im vergangenen Jahr. Die Stadt will jedoch noch deutlich mehr.

Die Übernachtungszahlen in Heilbronner Hotels wachsen mit am schnellsten in Baden-Württemberg. In den ersten drei Quartalen 2023 wurden rund 20 Prozent mehr Übernachtungen gebucht als im Vorjahreszeitraum. Landesweit sind die Übernachtungszahlen um knapp zwölf Prozent gewachsen. Damit liegt Heilbronn im Landesvergleich in der Spitzengruppe hinter Mannheim, Stuttgart und Karlsruhe, teilt die Heilbronn Marketing GmbH mit.

Die Themen Wein und Wissen und die Lage am Neckar sind ganz hervorragende Voraussetzungen.

Heilbronn rücke zunehmen in den Fokus auch für Freizeitgäste, so Steffen Schoch, Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH. Das liege am Wein und am Neckar. Aber auch die Entwicklungen rings um den Bildungscampus mit vielen Tagungen und Kongressen tragen zu den gestiegenen Übernachtungen bei.

Ziel: 500.000 Übernachtungen in Heilbronn

Schoch geht davon aus, dass bis Ende des Jahres 460.000 Übernachtungen geknackt werden. Damit wird der bisherige Rekord aus dem Jahr der Bundesgartenschau 2019 wohl gebrochen. Mittelfristig sollen in Heilbronn jährlich über 500.000 Menschen übernachten, so die ausgerufenen Pläne der Heilbronn Marketing.