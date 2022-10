Flüchtlingsunterkünfte: Main-Tauber-Kreis bereitet hunderte Plätze vor

per Mail teilen

Im September sind im Kreis Heilbronn laut Landratsamt so viele geflüchtete Menschen angekommen, wie seit Jahren nicht mehr. Im Main-Tauber-Kreis sind 320 neue Plätze in Planung.

Die steigende Zahl an geflüchteten Menschen stellt die Kreisverwaltungen vor Probleme. Im Main-Tauber-Kreis sind momentan 320 zusätzliche Plätze geplant, denn die vorhandenen 500 werden wohl demnächst ausgelastet sein. Damit stehe der Main-Tauber-Kreis sogar noch verhältnismäßig gut da, sagte der erste Landesbeamte Florian Busch.

"Hier ist es so, dass zurzeit die überwiegende Zahl unserer Gemeinschaftsunterkünfte belegt ist."

Flüchtlingsunterküfte im Kreis Heilbronn fast voll

Im Kreis Heilbronn sind aktuell gut 1.380 Plätze von verfügbaren 1.450 Plätzen belegt, teilt das Landratsamt Heilbronn auf Anfrage mit. Aus der Ukraine kommen momentan zwar weniger Menschen, heißt es, aber die Zahl der Geflüchteten sei aktuell schwer planbar, was die Situation erschwere. Aus anderen Ländern kommen dafür gerade deutlich mehr Menschen als zuletzt. Der September war der zugangsstärkste Monat seit Jahren, so die Kreisverwaltung. 4.000 Menschen sind in dem Monat landesweit verteilt worden, 150 davon im Kreis Heilbronn.