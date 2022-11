Depressionen: Wichtige Arbeit bei der Caritas Hohenlohe

In Baden-Württemberg steigen die Depressions-Diagnosen an. Auch bei der Caritas Hohenlohe spielt die psychische Krankheit eine große Rolle.

Laut der Kaufmännischen Krankenkasse gibt es in Baden-Württemberg mehr als doppelt so viele Diagnosen von Depressionen als noch vor zehn Jahren. Den Daten zufolge ist das der größte Anstieg in ganz Deutschland. Für die Region Heilbronn-Franken kann Claudia Thoma von der Caritas Hohenlohe diesen Trend nicht bestätigen. Dennoch spielen Depressionen in ihrem Arbeitsalltag in den ambulant psychiatrischen Hilfen eine große Rolle, wie sie dem SWR sagte. Wichtig sei, dass Betroffene sich bei Symptomen direkt an ihren Hausarzt wenden, so Thoma.

In Heilbronn gibt es seit drei Jahren eine Selbsthilfegruppe. Eine der Organisatorinnen ist Katharina, ihren Nachnamen möchte sie privat halten. Sie sagt, ihre Gruppe wächst stetig: "Immer mehr junge Menschen wenden sich an uns, die einen Austausch mit anderen Betroffenen suchen." Zwei Mal pro Woche treffen sich die Teilnehmer in kleinen Gruppen. Dies sei ein sicherer Rahmen, in dem sie sich frei äußern könnten. Zu oft würde die Krankheit nicht ernst genommen. Sie fordert, dass offen über Depressionen gesprochen werden sollte.

"Ich habe den Eindruck, dass das sehr oft behaftet ist mit Faulheit oder mangelnder Selbstdisziplin. Und das stimmt so einfach nicht. Die Depression ist eine anerkannte Erkrankung und sollte demnach auch genauso behandelt werden."

Was tun bei Depressionen?

Laut Claudia Thoma von der Caritas Hohenlohe sollten Menschen, die über 14 Tage hinweg jeden Tag Symptome wie Müdigkeit, Konzentrationsschwäche oder Antriebslosigkeit und Niedergeschlagenheit haben sowie Emotionen gedämpft wahrnehmen, ihren Hausarzt aufsuchen. Mit diesem sei dann zu klären, ob ein Besuch bei einem Facharzt empfehlenswert sei. Im Grunde sei eine Depression gut behandelbar, so Thoma.

"Etwa ein Drittel der Menschen mit Depressionen wird wieder gesund, ein Drittel lebt mit Beeinträchtigungen und ein Drittel wird chronisch krank."

Hier gibt es Hilfe bei Depression Beim Verdacht auf eine Depression und als erste Anlaufstelle für Betroffene bieten die bundesweite Telefonsorge und die Stifung Deutsche Depressionshilfe Unterstützung per Mail, Chat und Telefon. In akuten Krisen, Notfällen und bei Suizidgedanken sollte umgehend eine psychiatrische Klinik oder der Notarzt telefonisch unter der 112 kontaktiert werden. Hier können psychiatrische Kliniken in der Umgebung gesucht werden. Zusätzlich sollte in jedem Fall das Gespräch mit einem Arzt oder einer Ärztin beziehungsweise mit einer Psychotherapeutin oder einem Psychotherapeuten gesucht werden. Der Hausarzt, sowie online-Plattformen können bei der Suche und Vermittlung helfen.

Das fordert die Caritas Hohenlohe

Bei der Caritas Hohenlohe habe Claudia Thoma überwiegend mit Menschen zu tun, die chronisch an Depressionen erkrankt sind, so Thoma im Gespräch mit dem SWR. Betroffene finden bei der Caritas Unterstützung, etwa im Rahmen der Eingliederungshilfe. Bessere Finanzierung und Aufstockung des Personals wäre laut Thoma wichtig, um bestmögliche Arbeit in diesem Bereich leisten zu können. Der sozialpsychiatrische Dienst sei somit die erste Anlaufstelle für psychisch Erkrankte. Während der Facharzt sich um das Medizinische kümmere, sorge sich die Caritas "um alles Soziale drum herum", so Thoma.