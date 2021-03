Kathleen Uttrodt lebt am Fuße der Comburg in Schwäbisch Hall und ist Lehrerin an der Grundschule Steinbach. Der Zufall und die Liebe haben die gebürtige Leipzigerin nach Schwäbisch Hall geführt. Bei einem Praktikum an der Haller Waldorfschule lernte sie einst den Automatenkünstler Bernhard Deutsch kennen - seit vielen Jahren ist er ihr Partner. Nun hat die mittlerweile Hallerin ein Buch geschrieben, einen Denkmalführer für Kinder, SWR Moderatorin Katja Schlonski hat mir ihr darüber gesprochen.