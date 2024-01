Am Samstag kann es zu Staus kommen - wegen mehrerer Demos

Am Samstag finden in Heilbronn-Franken mehrere Demonstrationen statt, die teilweise zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen führen können.

Am Samstag ist in mehreren Städten in Heilbronn-Franken aufgrund von Demonstrationen mit teilweise erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. In Öhringen (Hohenlohekreis), Schwäbisch Hall und Wertheim (Main-Tauber-Kreis) wird in den Innenstädten gegen Rechtsextremismus demonstriert. In Heilbronn ist neben einer Demonstration - unter anderem gegen die Subventionsstreichungen für Landwirte - ein Autokorso angekündigt.

Verkehrsbehinderungen durch Autokorso in und um Heilbronn

Aufgrund von Versammlungen ist am Samstag mit Verkehrsbehinderungen im Stadt- und Landkreis Heilbronn zu rechnen, teilt die Stadt Heilbronn zusammen mit dem Landratsamt und der Heilbronner Polizei mit. Ein Autokorso soll gegen 12 Uhr auf der Theresienwiese starten, der unter anderem über die Neckartalstraße, Sontheimer Brücke, die B27 und durch die Gemeinden Donnbronn, Untergruppenbach, Talheim und Flein (alle Kreis Heilbronn) führen soll. Bereits im Vorfeld kann es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen kommen, die bis in den Abend dauern können, so die Heilbronner Polizei.

Auch im Zuge der Fußgänger-Demonstration, die mittags am Bollwerksturm startet, ist in der Innenstadt mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Beträchtliche Einschränkungen in Schwäbisch Hall erwartet

In Schwäbisch Hall gibt es eine Kundgebung auf dem Marktplatz und später einen Demonstrationszug durch die Innenstadt, deshalb wird mit beträchtlichen Verkehrseinschränkungen gerechnet. Am Haalplatz kann es zu verzögerten Ausfahrtszeiten kommen.

Öhringer Marktplatz für Verkehr gesperrt

Behinderungen im innerstädtischen Verkehr seien im Vorfeld nur schwer abzuschätzen, teilt die Stadt Öhringen auf SWR-Anfrage mit. Für die Kundgebung auf dem Marktplatz seien nur 150 Personen angemeldet, es könnten aber durchaus mehr erscheinen. Der Marktplatz ist für die Kundgebung von 14 bis 16 Uhr für den Autoverkehr gesperrt.

Kein Verkehrschaos in Wertheim erwartet

In Wertheim (Main-Tauber-Kreis) erwartet die Stadt keine Verkehrseinschränkungen. Es gebe keinen Demonstrationszug durch die Stadt, sondern lediglich eine Kundgebung auf dem Marktplatz, so dass keine Straßen gesperrt werden müssen.