Die Gewerkschaft ver.di forderte bei einer Demonstration in Crailsheim unter anderem bessere Bezahlung, Ausgleich für Überlastung und mehr Weiterbildung.

Rund 200 Demonstranten sind am Samstag in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) auf die Straße gegangen, um Verbesserungen der Arbeitsbedingungen in den Sozial- und Erziehungsdiensten zu fordern.

Pressestelle ver.di

Auch viele Eltern störten sich an den Arbeitsbedingungen in Kitas und Erziehungsberufen, so Katharina Kaupp, ver.di Bezirksgeschäftsführerin Heilbronn-Neckar-Franken. Um die Beteiligung der Eltern zu ermöglichen wurden Demonstration und Kundgebung auf den Samstag gelegt.

Die Gewerkschaft forderte auch einen Ausgleich für die Belastungen in der Pandemie.

"In Wirklichkeit waren die Kitas eigentlich nie wirklich geschlossen und auch jetzt in der letzten Phase der Pandemie ist es so, dass die Kitas offen bleiben und die Kollegen und Kolleginnen wissen, dass sie sich infizieren. Die Frage ist nur wann und auch das wird überhaupt nicht honoriert."

Die Gewerkschaft will mit der Protestaktion ihren Forderungen in den Verhandlungen mit den Arbeitgebern am kommenden Montag und Dienstag Nachdruck verleihen. Die Arbeitgeber haben noch kein Angebot vorgelegt.

Für die Teilnehmenden galt während der Demonstration die Maskenpflicht.