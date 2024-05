Bad Wimpfen und Weikersheim: Demos für Demokratie

Die Proteste gehen weiter. Am Wochenende demonstrierten im Main-Tauber-Kreis und im Kreis Heilbronn wieder Menschen gegen Rechtsextremismus und für die Demokratie.

In Weikersheim (Main-Tauber-Kreis) fand am Samstag eine Demonstration unter dem Motto "Für Demokratie" und gegen Rechtsextremismus statt. Denn Schweigen und Wegschauen ist für die Initiatorin Christiane Geier keine Option. Es soll Flagge für die Demokratie, für ein respektvolles Miteinander und Toleranz gezeigt werden, um gegen Rassismus und Diskriminierung anzugehen, so Geier weiter.

Nach Angaben der Initiatorin startete um 14 Uhr der Demonstrationszug mit rund 1.200 Menschen, welche sich im Anschluss zu einer Abschlusskundgebung am Marktplatz versammelten. Ursprünglich rechnete Christiane Geier mit 300 bis 500 Personen. Die Freude ist bei ihr und dem Team groß, dass sogar mehr als die doppelte Anzahl an Menschen Flagge zeigten.

1200 Demonstrierende in Weikersheim (Main-Tauber-Kreis). Michael Pagoda, Fotograf

Demo auch in Bad Wimpfen

Auch in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) fand am Samstagnachmittag eine Demo gegen Rechtsextremismus statt. Unter dem Motto "Wir sind mehr" versammelten sich nach Angaben der Polizei rund 600 Demonstrierende am Marktplatz in Bad Wimpfen. Neben musikalischen Vorführungen von Schülerinnen und Schülern gab es auch eine Ansprache von Bürgermeister Andreas Zaffran (CDU). Für ihn sei es wichtig, nicht nur gegen den Rechtsextremismus, sondern auch gegen den allgemeinen Extremismus anzugehen.

Rund 600 Demonstrierende waren am Samstagnachmittag auf dem Marktplatz in Bad Wimpfen. SWR Christine Rotter

Nach Angaben der Polizei gab es keine Auffälligkeiten. Beide Demonstrationen verliefen friedlich.