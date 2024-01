Tausende bei Kundgebung "Gemeinsam gegen Rechts!" in Heilbronn

per Mail teilen

Tausende Menschen demonstrierten am Dienstagabend in Heilbronn unter dem Motto "Nie wieder ist jetzt". Zur Demo aufgerufen hatte das Heilbronner Netzwerk gegen Rechts.

Tausende Menschen sind zur Kundgebung gegen Rechtsextremismus auf den Heilbronner Marktplatz gekommen. So viele, dass die Ordnerinnen und Ordner weitere Teilnehmenden auf den Kiliansplatz nebenan verweisen mussten. Dort wurden Redebeiträge übertragen. Die Polizei schätzte die Teilnehmerzahl insgesamt auf etwa 8.000, die Veranstalter sprachen von schätzungsweise 15.000 Menschen.

Der Heilbronner Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) sagte bei seiner Rede vor dem Rathaus, er sei sehr dankbar, dass so viele dem Aufruf gefolgt seien.

Wir sagen Nein zu Hass und Ausgrenzung - und wir sagen Ja zur Demokratie!

Er hätte sich nie vorstellen können, dass in Deutschland jemals wieder über Deportationen gesprochen werde, auch wenn es jetzt "sprachlich verbrämt" daherkomme, sagte Mergel. Hintergrund für die seit Tagen bundesweite stattfindenden Demonstrationen ist eine Recherche des Recherchenetzwerks "CORRECTIV", die Geheimpläne von AfD-Mitgliedern enthüllte, nach der eine große Zahl an Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland vertrieben werden soll. Bei einem Treffen in Potsdam war demnach ausführlich über das Thema "Remigration" gesprochen worden.

Oberbürgermeister Harry Mergel bei seiner Rede vor dem Rathaus SWR

Mergel setzte fort: "Das sind nicht wir. Das ist nicht unser Deutschland und das ist nicht unser Heilbronn. Die ganz große Mehrheit denkt anders." Es sei gut, dass die Menschen jetzt aufstehen würden, dass sie auf die Straße gehen.

Bei seiner Rede blickte Mergel auch auf die dunkle Geschichte der Stadt zurück. Der zweite Weltkrieg habe in einer Katastrophe geendet. "Gerade auch wir hier in Heilbronn bezahlten dies bitter mit der nahezu kompletten Zerstörung unserer Stadt am 4. Dezember 1944". Auch Heilbronner hätten damals große Schuld auf sich geladen. Aus dieser Schuld erwachse nun eine besondere Verantwortung und Verpflichtung.

"Nie wieder dürfen wir es so weit kommen lassen!"

Man dürfe dennoch nicht den Fehler machen und jene ausgrenzen und verteufeln, die aus Furcht und Sorge vor Veränderungen überlegten, ihre Stimme Demokratiefeinden zu geben, so Mergel weiter. Das treibe den Keil nur noch tiefer, der die Gesellschaft spalte. Stattdessen müsse man mit diesen Menschen im Gespräch bleiben.

Heilbronn sei nicht nur das Käthchen und der Männergesangsverein Urbanus, Heilbronn sei längst auch die Altenpflegerin aus Polen, der Programmierer aus Indien, der Fußballtrainer aus Italien, der Chefarzt aus der Türkei, die Ingenieurin aus Russland oder der Ukraine und die Reinigungsfrau aus Griechenland. "Heilbronn sind wir alle", so Mergel weiter.

Netzwerk gegen Rechts überwältigt

Zur Kundgebung aufgerufen hatte das Heilbronner "Netzwerk gegen Rechts". Der Vorsitzende Stefan Reiner war überwältigt von der großen Resonanz. Er sagte dem SWR: "Wir dürfen die Dynamik nicht abbrechen lassen." Man müsse jetzt aber nicht jede Woche auf die Straße gehen, sondern im Alltag dafür sorgen, dass der Rassismus aus den Köpfen gehe.

Bei der Kundgebung sprachen auch Gewerkschafter, Vertreter von Parteien und verschiedenen Organisationen.

Kaiserstraße am Abend für Verkehr gesperrt

Die Innenstadt wurde von 17 Uhr bis 20:30 Uhr aus Sicherheitsgründen für Busse, Bahnen und Taxis komplett gesperrt. Entsprechende Umleitungsstrecken waren eingerichtet. Die Stadtbahnlinie S4 zwischen Eppingen (Kreis Heilbronn) und Öhringen (Hohenlohekreis) fuhr über die DB-Strecke ohne die Heilbronner Innenstadt und Halt auf den Gleisen im Hauptbahnhof. Die Stadtbahnlinien S41/S42 fuhren anstatt zum Hauptbahnhof ab Harmonie zum Pfühlpark und zurück.