In Eppingen-Adelshofen (Kreis Heilbronn) haben am Dienstag Bürgerinnen und Bürger gegen die geplante Schließung der Volksbank-Filiale zum Monatsende demonstriert.

Die Demonstranten forderten am Dienstag in Eppingen-Adelshofen mit Plakaten, die Filiale zumindest einmal wöchentlich weiter geöffnet zu lassen. Von der Schließung betroffen sind rund 1.000 Adelshofener. Rund 50 Kunden beteiligten sich am Protest.

Seit Jahren werden Filialen geschlossen

Banken schließen seit Jahren immer wieder unrentable Filialen, meist in kleineren Ortschaften. Vor allem Rentner, die kein Onlinebanking nutzen, müssen für Bankgeschäfte dann deutlich weitere Wege in Kauf nehmen. Adelshofener müssten künftig nach Eppingen fahren.