AfD-Bürgerdialog in Neckarwestheim: Hauptrednerin nicht erschienen

Bei einem Sommer-Bürgerdialog der AfD in Neckarwestheim ist die Hauptrednerin nicht erschienen. Die Bundestagsfraktionsvorsitzende Alice Weidel war bei einer anderen Veranstaltung.

Es kam anders als angekündigt: Die AfD warb mit Alice Weidel, ihrer Bundestagsfraktionsvorsitzende, die am Donnerstagabend zum Sommer-Bürgerdialog der AfD nach Neckarwestheim (Kreis Heilbronn) kommen sollte. Doch die Hauptrednerin kam nicht. Alice Weidel musste zu einer anderen Veranstaltung, so hieß es in einer Mitteilung der Partei.

Demonstration gegen AfD-Bürgerdialog: Stimmung aufgeheizt

Vor der Neckarwestheimer Reblandhalle war die Stimmung aufgeheizt. Denn im Vorfeld hatte das "Netzwerk gegen Rechts Heilbronn" zu einer Gegendemonstration aufgerufen. Rund 100 Demonstrantinnen und Demonstranten waren dem Aufruf gefolgt. Und so waren vor der Reblandhalle Sprechchöre und Anfeindungen an der Tagesordnung.

Die Polizei konnte trotz der Provokationen von beiden Seiten, also von Besuchern und Gegendemonstranten, aber für einen friedlichen Ablauf sorgen. Sie schirmte vor Ort die Demonstranten und die Besucher der AfD-Veranstaltung voneinander ab.

AfD-Veranstaltung mit Höcke und Chrupalla

Größer war eine AfD-Veranstaltung mit dem Parteivorsitzenden Tino Chrupalla und dem Thüringer AfD-Vorsitzenden Björn Höcke in Rottweil. Rund 750 Menschen haben daran teilgenommen. Die Zahl der Gegendemonstranten in Rottweil beziffern die Organisatoren auf 1.000 bis 1.200, die Polizei spricht von 500 Teilnehmenden.